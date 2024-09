Sarto convoca reunião com vereadores da base após queda nas pesquisas

Neste fim de semana, Sarto não teve agendas públicas de campanha, mas voltadas para gravações para a propaganda eleitoral gratuita. De acordo com a assessoria do prefeito, os compromissos já estavam definidos desde o início da semana, portanto não foram alteradas devido às pesquisas.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) convocou para a segunda-feira, 16, uma reunião com os vereadores da sua base aliada. O encontro ocorre após uma queda do pedetista de cinco pontos percentuais na Pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e quatro pontos na Quaest .

Embora o teor da reunião com os vereadores não tenha sido revelado e os parlamentares aguardem as coordenadas, há um entendimento de que o momento atual é de avaliação e reorganização naquilo que for necessário, segundo confidenciou um dos quadros do PDT.

O entorno do prefeito Sarto entende que o cenário de quatro candidatos emparelhado já era previsto e faz parte da campanha. Com isso, a campanha afirma que ainda está no jogo e segue confiante com a estratégia.