Petistas celebram crescimento de Evandro que afirma: "Nós vamos fazer a melhor gestão"

Evandro Leitão (PT) em agenda com o ministro Wellington Dias (PT) e outras lideranças do PT Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

O crescimento de nove pontos percentuais nas intenções de voto do candidato do PT, Evandro Leitão, na pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO empolgou lideranças petistas. Tal movimentação foi celebrada em agenda no sábado, 14, realizada no Centro da cidade. Evandro afirmou que isso é o retrato de momento, mas é importante pois a população está o conhecendo. "Agora é continuar trabalhando, continuar conversando, dialogando, mas com muita humildade e respeito aos nossos adversários", disse ao O POVO. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele participou de caminhada saindo da Praça José de Alencar até a Praça do Ferreira, onde discursou em cima de um palanque montado em um carro de som.

Ele foi acompanhado pelo ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo líder do Governo Lula, José Guimarães (PT) e por diversos deputado estaduais e federais. "A campanha que mais cresce, a campanha que será vitoriosa no dia 6 de outubro. Nesse momento é importante o apoio, o trabalho, o esforço redobrado de cada um de nós. Nesse momento é importante que a gente possa cada vez mais voto para todos e todas", afirmou Evandro, em discurso. FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-09-2024: caminhada no centro com Evandro Leitão, ministro Wellington Dias e o governador Elmano de Freitas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-09-2024: caminhada no centro com Evandro Leitão, ministro Wellington Dias e o governador Elmano de Freitas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-09-2024: caminhada no centro com Evandro Leitão, ministro Wellington Dias e o governador Elmano de Freitas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-09-2024: caminhada no centro com Evandro Leitão, ministro Wellington Dias e o governador Elmano de Freitas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Elmano relembra eleição de 2022, quando foi eleito no primeiro turno O governador Elmano, disse ao O POVO que o crescimento de Evandro se deve a identidade clara do candidato. " Que é do time do Lula, de Camilo, que o povo sabe quem é (...) De uma pessoa sensível, um homem trabalhador que sabe dialogar e sabe unir as forças políticas. Hoje estamos muito confiantes e com muita humildade", declarou. Já em seu discursos para os apoiadores, Elmano lembrou a eleição governamental de 2022, quando começou nas últimas colocações, mas terminou eleito ainda em primeiro turno.

"Tá muito bem, até para além do que eu esperava. Todas as pesquisas mostram o crescimento consistente para o Evandro. A polarização, eu disse em entrevista inclusive pra vocês lá atrás, que é a polarização entre Bolsonaro e Lula está se confirmando. Eu acho que essa é a polarização e o confronto entre dois projetos nacionais que tem forte influência em Fortaleza", disse. Assim como Evandro Leitão, o candidato bolsonarista, André Fernandes (PL) também cresceu nove pontos percentuais. Guimarães ainda completou dizendo que não é qualquer candidato e projetou uma possível vinda do presidente Lula a Fortaleza para "dar o arremate final".