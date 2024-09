Após pesquisas, Wagner sobe o tom com adversários, mas crê em alianças no segundo turno

Apesar disso, Wagner mostrou confiança de chegar no segundo turno e, “com alianças”, conseguir vencer, lembrando que, conforme as pesquisas, ele seria o único candidato a vencer os demais adversários no segundo turno.

“Esse sentimento de rua está com a expectativa de crescimento muito forte. A gente tá muito bem, o espontâneo está crescendo. O voto no segundo turno, tá muito forte. (Somos a) Única candidatura que de fato pode desbancar o PT e desbancar esse grupo que está no poder hoje. A gente ganha de todos os outros candidatos do cenário do segundo turno, da Quaest, da Datafolha”, afirmou.

E seguiu: “Acho que o momento agora é da população avaliar se de fato quer permanecer com um projeto que criou a Taxa do Lixo, se quer garantir uma hegemonia de um único partido que tem criado taxas e impostos a cada dia. Ou um projeto que não tem qualquer experiência que não tem qualquer maturidade. Acho que tá muito claro que o que o PT quer é levar o candidato do PL para o segundo turno”.