Elmano sobre André e Evandro: "Está clareando que Fortaleza tem dois eleitorados muito consistentes"

“Está clareando que Fortaleza tem dois eleitorados muito consistentes”. Essa é a avaliação do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sobre a disputa na capital cearense, se referindo ao deputado estadual Evandro Leitão (PT) e ao deputado federal André Fernandes (PL), que lideram as mais recentes pesquisas de intenção de voto.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva no evento da assinatura da ordem de serviço para a restauração do Farol do Mucuripe, em Fortaleza.



Ainda de acordo com o chefe do executivo estadual, a discussão vai ser entre qual melhor projeto político para comandar o Palácio da Abolição. “O que eu vejo nas pesquisas é que esses dois eleitorados demonstram muita força, e nós vamos ter um debate democrático, político, do que é melhor para Fortaleza. Se é um projeto representado por Lula, Camilo e Evandro Leitão, ou Bolsonaro e André”, disse o governador.