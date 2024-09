Quatro pessoas são presas em festa clandestina em Caucaia

A ocorrência foi atendida por agentes da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, que receberam denúncias da celebração clandestina no bairro Potira, em Caucaia

Crédito: Divulgação/ Polícia Civil do Ceará

A ocorrência foi atendida por agentes da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, que receberam denúncias da celebração clandestina. Ao chegarem ao local indicado, os policiais intervieram e capturaram os suspeitos.

Quatro pessoas foram presas em uma festa clandestina em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado na madrugada desse domingo, 15, no bairro Potira, e os policiais militares encontraram duas armas de fogo e drogas em posse dos suspeitos.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

As investigações foram transferidas para o 18º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil que cobre a região. Os suspeitos agora se encontram à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

18º Distrito Policial: (85) 3294-7884

E-Denúncias: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/