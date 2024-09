Morre vereador e vice-presidente da Câmara de Guaramiranga, César Gomes

César Gomes (PSD), vice-presidente da Câmara Municipal de Guaramiranga e vereador candidato à reeleição, norreu nesta quarta-feira, 18. A informação foi divulgada pelas redes sociais do parlamentar, também dizendo que ele deixa esposa, três filhos e quatro netos. A causa da morte não foi informada.

O velório será realizado na Câmara de Vereadores do município distante 105,76 km de Fortaleza a partir das 17 horas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Roberlandia Ferreira (PDT), prefeita de Guaramiranga, solidarizou-se com os familiares e amigos nas redes sociais com o falecimento do vereador. "Sua trajetória foi marcada pela luta por um futuro melhor para Guaramiranga, e sua ausência será sentida por todos que conviveram com ele", disse.