Sarto faz carreata e critica viagens de Elmano: 'Mais voo que urubu em cima de carniça'

Ele esteve acompanhado pelo candidato a vice, Élcio Batista (PSDB), o deputado federal e presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo , o ex-prefeito Roberto Claudio e o ex-governador Ciro Gomes , além de candidatos a cadeiras na Câmara Municipal de Fortaleza.

O prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT) realizou carreata na manhã deste domingo, 8, partindo da Av. Alberto Craveiro com destino à Praia do Futuro, passando por Montese, Joaquim Távora, Aldeota e Papicu.

Em conversa com O POVO, Sarto rebateu entrevista do governador Elmano de Freitas (PT), realizada na última sexta-feira, 5, que afirmou que não se pode avaliar gestão de 3 anos e meio do prefeito com a própria, que ainda tem 1 ano e meio. O prefeito provocou, afirmando que Elmano precisa viajar menos e governar mais.

"O governador tem mais hora de voo do que urubu em cima de carniça. Eu, como prefeito da cidade por três anos e meio, viajei muito pouco. o governador precisa estar aqui para governar, por exemplo, colocar o hospital que está lá na Uece, com 664 leitos, para funcionar e não funciona, e fica querendo dar palpite na saúde de Fortaleza. É bom ele reativar as cirurgias do HGF (Hospital Geral de Fortaleza), porque nós estamos atendendo no IJF mais da metade da população que vem do interior do Estado", afirmou.

Havia grande concentração de veículos. Quando a carreata teve início, em frente ao Castelão às 10h30min, a fila de carros nas cias da Avenida Alberto Craveiro já chegava até o viaduto com a Avenida Carlos Jereissati, que dá acesso ao aeroporto.