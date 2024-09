Eusébio: Dr. Mauro diz que procurou PT para ser candidato e nega aliança política com Acilon

Sabatina com candidato de Eusébio Dr. Mauro (União Brasil) Crédito: FERNANDA BARROS

“Eu fui aliado histórico do Acilon porque eu fui anestesista dele, não só dele, mas da família dele também. E a gente sempre trabalhou muito tempo junto aqui nos hospitais de Fortaleza, eu saia daqui para fazer anestesia para ele lá no Hospital do Eusébio.(...) Eu sou aliado da verdade e eu sou um amigo verdadeiro, eu não quero amigo para estar me enganando”, explicou. No entanto, em seguida, ele se contradisse apontou que nunca foi "aliado político" do atual prefeito. “Eu fui um servidor público, mas nunca aliado político dele porque eu sempre combati as coisas que eles faziam de errado, ele nomeava secretário de fora, a pessoa que não sabia onde o Eusébio existia e eu sempre foi contra algumas atitude dele na questão”. O candidato ainda fez uma análise sobre as gestões de Edson Sá (Republicanos), que foi prefeito de Eusébio durante três mandatos, de 1989 a 1992 e de 1997 a 2004, e Acilon, que acumula quatro mandatos, o último de 2021 a 2024. Para ele, com Edson a cidade prosperou e cresceu, enquanto com Acilon o foco foi no “projeto político dele”.

“O que o Gonçalves prospera mais hoje é o projeto político dele, que é filho, irmão, agora botou a nora. Daqui a pouco vem a mulher. É o ciclo da família dele, então, hoje, se você falar em desenvolvimento, você tem que pensar que é um desenvolvimento de um projeto político, de poder, não o desenvolvimento da cidade”, adicionou. Procura pelo PT Dr. Mauro também contou que procurou o PT para ser candidato à Prefeitura do Eusébio pela legenda, uma vez que, para ele, é necessário “reunir todo mundo para ganhar a eleição”. “Eu realmente reconheço, (...) eu realmente procurei o PT para ser candidato. Por quê? Porque, no Eusébio, a gente precisa reunir todo mundo, a gente precisa reunir todo mundo para ganhar a eleição”, explicou.

No entanto, o candidato explicou que não teve “oportunidade de conversar com eles (nomes do PT)” e que não lhe “deram oportunidade”.

O candidato ainda analisou o fato do Partido dos Trabalhadores não ter uma candidatura própria em Eusébio e afirmou que acredita que o Governo do Estado, comandado pelo petista Elmano de Freitas, não tem "interesse" no município. “Eu sou sincero, eu acho que o Governo do Estado não teve interesse no Eusébio, como também não teve interesse no Aquiraz. Nem teve e nem tem interesse, porque, se a gente tivesse um apoio mais contundente, mais explosivo do Governo do Estado, do Governo Federal, talvez as coisas se tornassem mais fáceis”, acrescentou.

Apesar de Dr. Mauro afirmar que o PT não tem interesse no Aquiraz, o município possui candidatura própria da sigla, com Jair Silva (PT). Falta de base de candidatos de vereador O candidato também falou sobre os motivos de não ter conseguido montar uma base de candidatos para vereador, tendo em vista que não possui nenhum, enquanto o seu opositor. Dr. Júnior (PRD), tem 13. Ele explicou que a campanha tinha um projeto de unir os 16 melhores candidatos da oposição e unir em um mesmo partido, mas que teve um “esfacelamento” entre as políticos e eles acabaram dividindo-se em outras legendas.