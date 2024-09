Sabatina O POVO Eusébio: Dr. Júnior minimiza Acilon no PL e faz acenos a Sarto e Elmano

Em sabatina realizada no podcast do O POVO, Jogo Político, nesta terça-feira, 10, o candidato à Prefeitura do Eusébio, Dr. Júnior (PRD) minimizou a ligação do atual prefeito e fiador a de sua candidatura, Acilon Gonçalves com o Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro. O prefeito é filiado à sigla e foi presidente na época da campanha de 2022, quando Bolsonaro foi candidato.

O candidato alegou que o grupo político do atual gestor estava no partido antes do ingresso do bloco ligado a Bolsonaro. “A nossa ligação, é com Acilon, o nosso líder se chama Acilon Gonçalves. Jair Bolsonaro chegou ao PL e nosso grupo já estava formado e assim continuamos, não temos estratégia de afastar ou aproximar, nós seguimos o direcionamento do nosso líder que é Acilon Gonçalves no PRD, que o objetivo é o desenvolvimento do Eusébio”, disse o candidato.

