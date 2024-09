Sabatina O POVO Eusébio: Dr. Júnior exalta gestão Acilon e quer boa relação com Governo

O candidato disse que vai cobrar a construção do equipamento que estava previsto nos projetos iniciais da gestão do ex-governador Cid Gomes

“Existe nos hospitais do Estado, como os hospitais da Região Norte, nos hospitais criados pela gestão do governador Cid, estava previsto um hospital da Região Metropolitana, mas isso não foi para frente, cabe um hospital com atenção secundária e terciária, já que tudo está concentrado no HGF (Hospital Geral de Fortaleza) e IJF (Instituto Doutor José Frota). Esse hospital seria de grande valia para região”, defendeu.

Durante sabatina realizada pelo O POVO na tarde desta terça-feira, 10, dentro do programa Jogo Político, o candidato à Prefeitura de Eusébio , Dr. Júnior (PRD), disse que vai cobrar ao Governo do Estado a construção do Hospital Regional Metropolitano. O ex-prefeito e candidato disse que quer manter um bom relacionamento com o governo de Elmano de Freitas (PT).

Apesar da cobrança, o ex-prefeito e candidato a retornar ao Executivo não fez críticas à administração estadual, e disse que quer manter um bom relacionamento. “Eleito e tendo um bom relacionamento com o Governo do Estado, a gente vai solicitar sim (o hospital) junto à Coordenadoria Regional de Saúde, inclusive uma policlínica e um Centro de Especialidade Odontológicas”, disse o candidato.

Dr. Júnior foi prefeito do Eusébio, de 2013 a 2016, dando sequência ao projeto político do atual prefeito Acilon Gonçalves (PL), que não pode mais ser candidato à reeleição. Apesar de integrante da sigla que deu força à campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará, Acilon mantém bom trânsito com outras forças políticas do Estado. Júnior ressaltou em diversos momentos que o líder de seu grupo é justamente Acilon.

Candidato da situação, Júnior defendeu os equipamentos de saúde do município, destacando os postos de saúde, a policlínica, a maternidade e a UPA da Cidade. Ele ressaltou que sua gestão quer 'inovar', com a criação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.