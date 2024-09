Pesquisa Quaest no Rio: Paes tem 64%, Ramagem, 13%, e Tarcísio, 4%

Nova pesquisa do instituto Quaest divulgado nesta quarta-feira, 11, mostra o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), com 64% das intenções de voto. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL), tem 13% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) aparece com 4% da preferência dos eleitores.

Candidato à reeleição, Paes cresceu quatro pontos porcentuais desde a pesquisa Quaest divulgada em 28 de agosto deste ano. No levantamento anterior, o prefeito Rio tinha 60% das intenções de voto e Ramagem, candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, aparecia com 9% e Tarcísio Motta, 5%.

O ex-deputado federal Cyro Garcia (PSTU), o deputado estadual Rodrigo Amorim (União), Juliete Pantoja (UP), Marcelo Queiroz (PP) e Carol Sponza (Novo) aparecem com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) não pontuou. Votos em branco e nulos somam 8%, e 6% não sabem responder.