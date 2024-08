Dr. Mauro avalia o debate como positivo e volta a chamar Dr. Júnior de "filhote de corrupção"

O candidato do União Brasil à Prefeitura de Eusébio também falou sobre propostas para a educação e propôs criação de um parque social no município

O candidato do União Brasil à Prefeitura do Eusébio, Dr. Mauro , avaliou o debate do O POVO , realizado nesta quinta-feira, 29, como positivo e voltou a criticar a gestão de Acilon Gonçalves (PL), defendida pelo adversário Dr. Júnior (PRD).

Dr. Mauro também comentou sobre a saúde município de Eusébio e disse que o setor "não existe", mas que ele e sua equipe médica trabalharam de forma ativa no serviço. "Quem segurou a fila da saúde pública no município de Eusébio foi o doutor Mauro. Só o ano passado fizemos 500 procedimentos cirúrgico na população da cidade".

Sobre propostas para o setor, o candidato afirmou que "quanto mais simples, melhor o resultado" e que é necessário "botar para funcionar". Citou ainda a criação de um parque no município, com atividades extracurriculares para crianças e adolescentes.

O postulante a prefeito também afirmou que a "cidade é rica com um povo pobre", que anda nas casas da população e já teve que fazer mercantil para populares. "Eu conheço a cidade porque ando casa por casa. A gente chega na casa do povo, tem gente que só tem arroz pra comer, aí eu chego, faço mercantil, eu compro ovos e mando deixar na casa desse povo", acrescentou.

"Nós vamos duplicar as creches, tempo integral para todas as turmas, criar um parque social, para ser usado depois do tempo escolar e as crianças irem para esse parque, que terá areninhas, esporte, lazer, oficinas culturais. Para que você não deixe a criança solta, porque se você deixar uma criancinha solta, ele pode entrar e ir para aquele rumo que ninguém quer", finalizou.



Assista o debate na integra: