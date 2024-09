Deputado líder de Elmano tem irmãos, filha e namorada concorrendo a prefeituras no Ceará

DEPUTADO Romeu Aldigueri (PDT) é lider do Governo Elmano de Freitas (PT) Crédito: DivulgaçãoAscom Romeu Aldigueri

Em 2020, Aníbal foi eleito vice-prefeito na chapa da prefeita Juliana Arruda (PDT), na época casada com Romeu Aldigueri. Ela renunciou ao cargo em setembro de 2023, sob o pretexto de que não desejaria tentar a reeleição e abriria espaço para o cunhado assumir e concorrer. Questões familiares também foram apontadas. Já em Jijoca de Jericoacara, distante 282,91 da capital cearense, Márcio Aldigueri (PSD), também irmão do deputado estadual, é candidato à prefeitura pela base governista e à sucessão do atual prefeito, Lindbergh Martins (PSD), que está no segundo mandato. No município de Barroquinha, localizado a 383,90 km de distância de Fortaleza, Tainah Marinho (PT), namorada de Romeu Aldigueri, é candidata ao cargo de prefeita pela oposição a Jaimes Veras (PSD), que tenta a reeleição.