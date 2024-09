Eleição Itaitinga: vice que assumiu após morte de prefeito concorre contra irmão do falecido

Prefeito Marquinhos Tavares (PRD) e candidato Luiz Carlos Feitosa (PSD) Crédito: Reproduções/Instagram/@marquinhostavaresitaitinga e @luizcarlosfeitosaitaitinga

O município de Itaitinga, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza e distante 31 quilômetros da Capital, tem como prefeito Antônio Marcos Tavares (PRD), conhecido como Marquinhos Tavares. Ele era vice-gestor quando assumiu o comando do Executivo municipal após a morte do prefeito Paulo César Feitosa (PL), vítima de um infarto fulminante, sofrido em 2022. Nas eleições deste ano, o atual gestor tenta reeleição e tem como concorrente o irmão do prefeito falecido, Luiz Carlos Feitosa (PSD). Ambos foram procurados pelo O POVO para comentar as motivações que os levam a disputar em lados opostos o Paço Municipal, mas não houve retorno de ambas as partes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O candidato do PRD tem como vice Celso Rodrigues (PSB). Junto a essas siglas, a coligação é composta pelo partido Democracia Cristã. Do outro lado da disputa, o postulante a vice é Mac Trigueiro (Republicanos). Já a coligação é formada por Agir, PP, União Brasil e a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

Nas redes sociais, Luiz se apresenta como irmão de Paulo. Já Marquinhos não faz menção ao ex-colega de chapa na administração pública. O primeiro se coloca como parceiro do Governo do Ceará, comandado por Elmano de Freitas (PT), e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "A parceria continua, assim como meu irmão tinha", escreveu em uma publicação veiculada nessa quinta-feira, 5. Já o atual chefe do Executivo de Itaitinga é apoiado pelo senador Cid Gomes (PSB), cujo partido ocupa a vaga de vice na tentativa de reeleição. Em julho, o articulador político publicou vídeo em apoio ao candidato à reeleição. "Marquinhos, estamos juntos. Boa sorte nessa caminhada! Conte comigo para construir uma Itaitinga mais justa, mais próspera e mais humana", disse Cid. Nos bastidores, circula tese de que há um racha na família pelo espólio de Paulo César. Além desses candidatos, Itaitinga conta com outros dois concorrentes ao Paço Municipal. São eles: Denis Gomes (Podemos) e Dudu (Novo).

Em pesquisa divulgada no último 26 de agosto, no cenário estimulado, Marquinhos liderava as intenções de voto com 62,4%. Em seguida, aparece Luiz Carlos Feitosa com 15,5% do eleitorado. Denis vem em seguida, com 4,4%; e Dudu, com 1,8%. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº CE-03493/2024. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de agosto e ouviu 550 pessoas. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro de 4,3%. Quem é o prefeito que morreu? Paulo César Feitosa (PL) morreu em 6 de agosto de 2022. Ele sofreu um mal súbito quando estava em casa com amigos, decorrente de um infarto fulminante.