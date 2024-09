Como o eleitor de Fortaleza decide o voto para vereador

Outros 7% escolhem candidato nascido no bairro. Para 5%, o que mais influencia é a afinidade partidária, o escolhido pertencer a uma legenda com a qual o eleitor simpatize.

Para 13%, a resposta se aproxima do perfil tradicional do chamado "vereador de bairro". Esses consideram como mais importante o parlamentar conseguir obras e serviços para aquela região da cidade.

Para 3%, a busca é por um representante na Câmara Municipal que seja da mesma categoria profissional.

Há 2% que querem uma proximidade maior e votam em quem é conhecido deles próprios ou da família. E 1% afirmam que o fator preponderante é o apoio de políticos importantes.

As motivações podem variar bastante conforme a geração. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, apenas 12% acham fundamental o candidato à Câmara Municipal ter valores e ideais políticos próximos aos do eleitor. Entre os mais jovens, no eleitorado de 16 a 24 anos, o índice vai a 39%.