Municípios do Ceará têm muitos candidatos para poucos eleitores

O município do Ceará com mais candidatos a prefeito este ano é Fortaleza, com nove. Depois vem Iguatu, distante 388 km da Capital. O maior município do Centro-Sul cearense tem seis candidatos na disputa. Porém, a lista de prefeituras disputadas por mais gente inclui também pequenos municípios, aqueles que têm 20 mil eleitores ou menos.

Os próximos prefeitos a exercerem mandatos nos municípios de Barreira (a 78 km de Fortaleza), Capistrano (a 102 km), Itaiçaba (distante 159 km) e Tururu (a 112 km da Capital) serão escolhidos por colégios eleitorais inferiores a 20 mil pessoas. Porém, cada um deles tem quatro candidatos na disputa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No caso de Itaiçaba, são quatro candidaturas na disputa por pouco mais de 7 mil eleitores aptos a votar. Barreira chegou a ter cinco candidaturas registradas este ano, mas uma delas está indeferida.