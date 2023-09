Prefeita de Granja renuncia e passa cargo para o cunhado; entenda o motivo

De acordo com o deputado estadual e marido da prefeita, Romeu Aldigueri, o motivo seria por ela 'não querer concorrer a reeleição"

A prefeita de Granja, Juliana Aldigueri (PDT), renunciou nesta quarta-feira, 6. Com isso, quem irá assumir a gestão da cidade será o vice-prefeito, Aníbal Filho (PDT), cunhado da então prefeita. O município fica a 262 km de Fortaleza.

De acordo com o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), irmão de Aníbal e marido de Juliana, um dos motivos para sua esposa renunciar é porque não deseja concorrer à reeleição em 2024. Outra justificativa é para se dedicar as três filhas e isso a impossibilitaria de se deslocar para Granja com tanta frequência.