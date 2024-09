Caldinho, panelada: veja o que candidatos a prefeito de Fortaleza têm comido na campanha

Toda eleição é a mesma coisa, não faltam imagens dos políticos se alimentando durante eventos de campanha; O POVO reuniu algumas imagens do tipo

Logo no primeiro dia de campanha, Capitão Wagner (União Brasil) foi flagrado pelo nosso repórter Guilherme Gonsalves traçando uma boa e velha panelada daquelas no Mercado São Sebastião .

Mesmo com assessorias de olho para evitar que vazem muitas imagens dessas situações, que por vezes acabam por gerar "memes", já houve muita comilança flagrada na eleição para prefeito de Fortaleza.

Único outro momento em que apareceu se alimentando em postagens das próprias redes sociais foi quando Leitão apareceu, ao lado da candidata a vice, Gabriela Aguiar (PSD), que está grávida no final da gestação, tomando um "caldinho", daqueles que trazem energia para as horas de caminhada.

Evandro Leitão almoçando com Elmano e Camilo Santana Crédito: Reprodução Instagram/Montagem O Povo

Capitão Wagner almoça no Mercado São Sebastião Crédito: Guilherme Gonsalves

Fugindo da nutri

Capitão Wagner apareceu fazendo o prato e já pensando na desculpa que daria para a nutricionista. Afinal, não é fácil balancear a alimentação na correria da campanha eleitoral.

Nessa temática, o prefeito José Sarto (PDT) foi além. Aproveitando-se do estilo mais despojado adotado, combinando com a rede social mais apropriada para isso, o TikTok, o pedetista postou dois vídeos em que aparece comendo diversos tipos de comida.

Em um deles, o áudio fala em pedir uma salada, mas já emenda que gosta mesmo é de um "filé carregado de cebola, uma costeleta, macarrão com muito alho, batata frita com bastante vinagre e uma porção de cebola frita com muito repolho cru". Nas imagens, Sarto aparece se esbaldando em diversos momentos, comendo espetinho, panelada, batata frita e sequilhos.