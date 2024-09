Itapipoca: ex-prefeito João Barroso é indeferido pela Justiça; eleição agora só tem um candidato

Ex-prefeito de Itapipoca é indeferido por contas irregulares no TCU. Na cidade, há apenas outra candidatura, a do atual prefeito Felipe Pinheiro (PT).

O ex-prefeito de Itapipoca, João Barroso (PSDB), está com a candidatura indeferida no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça o considerou, nessa quinta-feira, 5, inapto por contas irregulares julgadas em 2022.

Cabe recurso à decisão mas, caso ela se concretize e o ex-gestor saia da disputa, o cenário eleitoral da cidade, distante 136,55 km de Fortaleza, consistirá em apenas uma candidatura, a do atual prefeito Felipe Pinheiro (PT). Ele precisará apenas de um voto para se eleger.

Barroso se manifestou, quanto ao indeferimento, por meio de vídeo nas redes sociais, também divulgado na noite dessa quinta, 5. Ele afirmou que “sente a energia e a saudade do povo” em relação à gestão dele, o que teria provocado “medo” nos opositores. “Estão querendo me derrubar no tapetão, mas Deus é maior”, disse.