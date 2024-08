Aginaldo e Catanho trocam acusações envolvendo apoio de Valim, Lula e Bolsonaro

Em resposta, Aginaldo destacou que realizaria o trabalho "com muita transparência, honestidade e sem corrupção", algo que diz ser diferente do realizado pelo prefeito Vitor Valim, um dos apoiadores candidatura de Catanho.

No segundo bloco, Catanho dirigiu a pergunta a Aginaldo e questionou sobre como o candidato iria utilizar as potencialidades econômicas de Caucaia, usando como exemplo o Complexo Portuário do Pecém e a indústria do hidrogênio verde.

Já Aginaldo afirmou que tem "conhecimento sim" da cidade e que possui dezenas de relatos de empresários do município com desejo de sair de Caucaia e investir em outras regiões, "porque não aguentam tanta corrupção, tanto 'propinoduto'".

"Agora era interessante que o senhor aproveitasse que está aqui, já que o senhor é tão correto, preza tanto pela ética, explicasse o apoio que você recebesse do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi seguramente o pior presidente da história do Brasil, que se envolveu e é investigado pela Polícia Federal em roubo de joias, fazendo artimanhas para não devolver joias, que são patrimônio público", argumentou.

O Coronel ainda acrescentou que o assunto do debate não era "Lula ou Bolsonaro", mas sim Caucaia e subiu o tom contra Catanho, afirmando que o postulante do PT "não tem condições de apresentar" soluções para a cidade.

Em retorno, Aginaldo passou a criticar o presidente Lula, o apontando como "o mais corrupto da história do Brasil", além de mencionar o período em que Lula foi preso, argumentando que o chefe do executivo "representa tudo que há de pior na política mundial".

Por fim, Catanho defendeu a sua candidatura e garantiu que possui "perfeitamente condições de ser um grande prefeito em Caucaia" e passou a listar ações que participou quando estava no governo de Elmano de Freitas, como secretário de articulação política.

"Quando estava no governo do estado, participei da construção da parceria que trouxe os espigões do Icaraí, que trouxe a reforma do mercado das Malvinas, a construção de várias estradas no sertão de Caucaia, a reforma no mercado na Jurema", afirmou.

E completou: "Enfim, tenho uma história pública absolutamente limpa, não há ninguém que me encontre algo que desabone na minha conduta moral e ética, diferentes de pessoa que estão ao seu lado, diferente de pessoas que o senhor idolatra, como o (ex) presidente Bolsonaro, que está respondendo processo criminal na Polícia Federal".