Catanho e Emília criticam ausência de Naumi em debate: "Desrespeita a cidade"

O POVO promove debate com os candidatos a prefeito de Caucaia. Da esquerda para a direita: Emília Pessoa (PSDB), Coronel Aginaldo (PL), mediador Ítalo Coriolano, e Waldemir Catanho (PT) Crédito: Fco Fontenele/ O POVO

O POVO realizou nesta quarta-feira, 28, debate com os candidatos a prefeito de Caucaia, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza e segundo maior colégio eleitoral do Ceará. Coronel Aginaldo (PL), Emília Pessoa (PSDB) e Waldemir Catanho (PT) participaram do confronto.

O ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) foi convidado, mas não compareu ao debate e seus adversários aproveitaram lembrar e criticar questões da gestão dele como prefeito. Catanho iniciando questionando para Emília sobre empréstimo feito na gestão de Naumi. A tucana respondeu: "Um empréstimo que não trazia justificativas pláusiveis para trazer de volta para a comunidade para Caucaia como um todo benfeitorias que fizessem grande diferença na vida das pessoas". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora E seguiu: "O pior da situção foi ver um projeto aprovado, um financiamento milionário, no último ano da sua gestão para ser utilização para sua própria eleição a prefeito da cidade".

Catanho lamentou, na réplica, a ausência do ex-prefeito."Ele poderia perfeitamente estar aqui explicando o porquê, os motivos de ter feito um empréstimo tão vultuoso", alginetou o petista. Emília, no segundo bloco, afirmou fazer a perguntar em nome do "povo de Caucaia" para Naumi. "Que mais uma vez desrespeita a cidade e não se faz presente no debate. Queira saber, candidato Catanho, como o senhor avalia essa corrupção política que vem acontecendo nos últimos anos em Caucaia, especialmente na gestão anterior e que se prolonga até os dias de hoje", questionou. O petista respondeu que só se podia "lamentar" e lembrou o caso do dia da eleição, em 2020, quando o irmão do então prefeito e secretários municipais de Caucaia foram flagrados e abordados pela Polícia Civil com dinheiro. "Episódio grotesco em que o irmão do então candidato Naumi Amorim foi flagrada com quantia", disse. E seguiu: "O que nós queremos trazer para Caucaia é trazer uma prática de gestão transparente e participativa".

"Só temos a lamentar a ausência do prefeito no sentido de dar explicações para o povo de Caucaia nesse momento em que ele se candidata", disse Catanho. Debate do O POVO com candidatos a prefeito de Caucaia

Coronel Aginaldo chegou ao lado de sua esposa, a deputada federal Carla Zambelli (PL). Emília chegou com a vice de sua chapa, Célia Oliveira (PP), mãe do vice-prefeito, Deuzinho Filho (União Brasil). Catanho chegou sozinho. O clima entre os candidatos foi respeitoso com cumprimentos. Antes do debate os candidatos participaram de sorteio para definir a ordem de cada um no estúdio, assim como quem pergunta primeiro nos quatro blocos, a disposição dos candidatos nas considerações finais e a ordem de saída.

Assista o debate ao vivo Confira os pontos sorteados:

Waldemir Catanho Expectativa dos candidatos para o debate do O POVO Emília ressaltou que vem para "poder fazer essa demonstração do que escuto nas ruas". "Então eu sou uma candidata filha da cidade de Caucaia, vindo da zona rural, sei o que é isso, muitas lutas para poder chegar até aqui", disse. Afirmou ainda: "Acho que o meu comportamento, como sempre foi, é de proposições. As propostas que nasceram exatamente do povo de Caucaia. Mas a gente está aqui preparado para também dar uma resposta a exatamente essas pessoas que são forasteiras aqui do meu município de Caucaia". Coronel Aginaldo afirmou que sua expectativa "é a melhor possível". "Eu acredito que será um debate de alto nível, onde nós vamos discutir as soluções para a Caucaia. Mas para que a Caucaia cresça, para que a Caucaia se desenvolva, nós temos que solucionar hoje o pior problema que a Caucaia tem, que é a insegurança, que é a violência", ressaltou.

"É a nossa missão, essa é a nossa função. Nós vamos sim, no primeiro ano de governo, trazer paz para o povo de Caucaia, e, assim, Caucaia se tornar um município atrativo com os grandes investimentos", disse ainda. Já Catanho projeta que seja um "debate de propostas, de ideias, como o povo de Caucaia merece". "Nós estamos com o apoio do governador, do ministro Camilo Santana, do presidente Lula, de um conjunto de partidos", citou. E seguiu: "Nossas ideias, sentimentos que estão repercutindo muito bem, principalmente a ideia do povo participar da administração, da gente ter uma gestão mais democrática, ter uma gestão que priorize as principais necessidades da população".