PT e PSB são adversários em 42 dos 184 municípios do Ceará; veja lista

Maiores partidos do Ceará em número de prefeitos, PT e PSB concorrem diretamente, um contra o outro, em 42 dos 184 municípios do Estado. São as duas principais forças da aliança de sustentação ao governador Elmano de Freitas (PT). Desde 2007, petistas e o grupo de Cid Gomes — hoje de volta ao PSB — são parceiros no comando do governo e da política cearenses.

Porém, os conflitos locais se multiplicaram na medida em que cresceu a ambição do PT no Interior, consequência do protagonismo resultante da volta de Lula à Presidência da República, da força acumulada pelo ministro Camilo Santana e da eleição de Elmano de Freitas, um governador com raízes partidárias mais profundas que as de Camilo.

PT e PSB pelo Interior do Ceará