"Não é bom para a política do Ceará ter um partido só com as três principais posições", diz Cid

Como todo grande evento político-partidário, a cerimônia de filiação do senador Cid Gomes (PSB) na manhã deste domingo, 4, em Fortaleza, contou com a presença de diversas lideranças políticas e muitos bastidores. Em coletiva após a filiação, Cid comentou o atual cenário político e reforçou entendimento de que não acha bom para a política um único partido monopolizar as principais posições.



No contexto político atual, o PT detém a Presidência da República, com o presidente Lula (PT), o Palácio da Abolição, com o governador Elmano de Freitas (PT), e deve definir um nome para lançar candidatura própria para disputar a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024.

“Na minha vida o que eu tenho: minhas ideias, meus projetos e meu pensamento. A forma que eu tenho de encarar a vida e a política. Não estou dizendo que sou dono da verdade, mas procuro discernir oque é certo e errado, muitas vezes em detrimento de mim mesmo (...) Não acho que é certo você querer tudo, ser dono de tudo. Nessa mesma lógica eu já disse publicamente. É o que penso. Não é bom para política, não é especificamente o PT, não é bom para a política do Ceará, que nos últimos anos tem sido uma política que várias forças se somam, ter uma força só, um partido só com as três principais posições”.