Camilo diz que férias do MEC para entrar na campanha de Evandro foram acordadas com Lula

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), declarou nesta segunda-feira, 2, que as suas férias, anunciadas para ajudar candidatos petistas no Ceará, foram acordadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O senador eleito foi entrevistado pela rádio O POVO CBN e disse que o período em que irá se ausentar do Ministério da Educação (MEC) será nas últimas semanas de setembro, ou seja, reta final da campanha antes do primeiro turno, mas os trabalhos na pasta não serão afetados.



“Eu estou há um ano e praticamente oito meses no Ministério, eu praticamente não tirei um dia (de descanso), a não ser no Carnaval desse ano. E eu sou um ser político, homem público do Ceará, e solicitei ao presidente Lula uns dias no mês de setembro, aliás não é nem férias, é tirar pra trabalhar para ajudar um pouco os nossos candidatos aqui no Ceará”, afirmou.