Gleisi Hoffmann visita Ceará para turbinar pré-campanhas de Evandro, Catanho e Santana

A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, vem ao Ceará nesta semana para participar de eventos da pré-campanha de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e Waldemir Catanho (PT), em Caucaia. A parlamentar chega ao Estado na sexta-feira, 12, para eventos em Caucaia e Fortaleza, e, no dia seguinte, sábado, 13, segue para Juazeiro do Norte.

No interior, ela acompanha Plenária da Federação Brasil da Esperança com o deputado Fernando Santana (PT), pré-candidato à prefeito no município. O itinerário dá indícios da intensificação da campanha em cidades estratégicas para a sigla, como a capital, Fortaleza, Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do Estado, e Juazeiro do Norte, maior município da região do Cariri e terceiro colégio eleitoral.

Evandro conseguiu se viabilizar internamente após vencer encontro municipal e bater outros quatro nomes que estavam no pleito, entre eles, o da deputada e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), que seguiu até as instâncias finais da disputa. O petista apareceu com 9% das intenções de voto na pesquisa Datafolha divulgada no final de junho. O levantamento foi contratado pelo O POVO.