Em 2º turno, Wagner supera Sarto, Fernandes, Evandro e Girão; menor vantagem é contra Sarto

Capitão Wagner, Sarto, André Fernandes, Evandro Leitão e Eduardo Girão, candidatos a prefeito de Fortaleza Crédito: O POVO

A pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza realizou quatro simulações de 2º turno, com base nos cenários que eram possíveis com base na pesquisa anterior, de junho, que tinha liderança isolada de Capitão Wagner (União Brasil). No primeiro cenário, entre Wagner e José Sarto (PDT), o candidato do União Brasil tem 49% contra 38% do pedetista. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No segundo cenário, de Wagner contra André Fernandes (PL), Capitão tem 50% contra 30% do candidato do PL.

Veja as simulações de segundo turno Metodologia A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais,

para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024.

Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado. A checagem cobriu, no mínimo, 20% do material de cada entrevistador. É a primeira pesquisa Datafolha após o início oficial da campanha eleitoral e antes do debate entre os candidatos que O POVO promove na próxima terça-feira, 27, às 19 horas. Intenções de voto A pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza mostra Capitão Wagner (União Brasil) e o prefeito José Sarto (PDT) na frente em intenções de voto. Wagner tem 29%. Sarto tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados.

André Fernandes aparece com 16%. Evandro Leitão tem 10% e Eduardo Girão, 5% Confira os números: Pesquisa estimulada Capitão Wagner (União Brasil): 29% (-3)

José Sarto (PDT): 23% (+4)

André Fernandes (PL): 16% (+2)

Evandro Leitão (PT): 10% (+2)

Eduardo Girão (Novo): 5% (-2)

Chico Malta (PCB): 1%

Técio Nunes (Psol): 1% (=)

Zé Batista (PSTU): 1%

George Lima (Solidariedade) não atingiu 1%

Branco/nulo/nenhum: 9% (-5)

Não sabe: 6% (+2) Comparativo entre a pesquisa de 24 a 26 de junho e a atual.

George Lima não foi citado. Em 24 a 26 de junho, foi incluído o candidato Haroldo Neto (UP), que acabou não concorrendo. Os candidatos Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e George Lima (Solidariedade) foram incluídos em 20 e 21 de agosto. Assista