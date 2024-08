Wagner diz que sua campanha está "propondo soluções para cidade" enquanto adversários brigam

Capitão Wagner cumpriu agenda neste domingo, 18, com lideranças de bairros e na presença de candidatos a vereador Crédito: Divulgação/Ascom Sargento Reginauro

Candidato do União Brasil a prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, criticou a postura de seus adversários Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT), que vem trocando farpas neste início de campanha eleitoral. Em eventos com lideranças no João XXIII, neste domingo, 18, Wagner ressaltou que enquanto a dupla "briga um com o outro", sua campanha "está conversando com a cidade, propondo soluções para os problemas da cidade". "Eu tenho dito desde o começo da pré-campanha, que o nosso foco ia ser esse. Eu acho que a gente está conseguindo focar, estabelecemos metas que foram alcançadas graças a um trabalho extremamente organizado. Se você dá uma volta pela cidade, vai ver que a cidade está azul, que a campanha está na rua, de fato", ressaltou, avaliando também o desempenho de seu grupo deste a sexta-feira, 16, quando a campanha começou.

Wagner reagiu à alfinetada mencionando seu bordão e disse não querer “ser o candidato de nenhum padrinho político, embora considere importante. “Eu respeito as lideranças políticas, até porque a aliança com liderança é importante, ela vai vir no segundo turno, mas eu quero ser o candidato do povo e acho que está ficando claro”, disse. E seguiu: “Enquanto o candidato com o PT se apresenta com o padrinho, enquanto outros candidatos se apresentam com o padrinho, está se apresentando ao lado do povo. Isso está sendo recebido pela população. A gente tem recebido elogios da população que diz ‘eu quero um candidato que resolva os meus problemas, eu admiro a liderança A ou B a nível nacional, mas a gente tem visto que o foco da campanha está correto em focar no povo’. Em sua terceira disputa pela prefeitura de Fortaleza e tendo sido o candidato mais votado na Capital nas eleições para governador, Wagner exalta o recall que tem entre os fortalezenses.