Debate à Prefeitura de Fortaleza acontece hoje, 27; onde assistir

O debate à Prefeitura de Fortaleza acontece hoje, terça-feira, dia 27 de agosto Crédito: Montagem / O POVO

O debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza realizado pelo O POVO terá início às 19 horas de hoje, terça-feira, dia 27 de agosto (27/08). A transmissão acontece ao vivo e conta com a presença de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Debate à Prefeitura de Fortaleza: onde assistir ao vivo O debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza é transmitido no canal do O POVO no YouTube. A Rádio O POVO CBN e o portal também fazem a cobertura do evento, além da edição especial na versão impressa do O POVO, no dia posterior.

Clique aqui para ver ao vivo direto do YouTube Prefeitura de Fortaleza: quem são os candidatos ? A corrida eleitoral em Fortaleza contou com nove postulantes. Foram convidados a participar do debate apenas os candidatos filiados a partidos políticos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, como prevê a legislação eleitoral.

Desta forma, estarão no encontro: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol). André Fernandes André Fernandes é cientista político filiado ao Partido Liberal (PL). Foi deputado no Ceará (2019-2022). Na ocasião, se tornou o político mais jovem eleito para o cargo de deputado estadual em todo o Brasil. Desde 2023, é deputado federal. Planeja uma reforma para “enxugar a máquina”, reduzindo de 49 para 27 “grandes estruturas administradas pela prefeitura”. Na conta estão secretarias, órgãos de administração direta e indireta e secretarias regionais.

A justificativa envolve, além da redução de gastos do dinheiro do contribuinte, argumento de se aumentar a eficiência pública e a transparência com o cidadão. Capitão Wagner

Wagner Sousa Gomes, conhecido no cenário político como Capitão Wagner (União Brasil), é bacharel em Segurança Pública pela Polícia Militar. Foi deputado federal pelo estado do Ceará (2019-2023) e atuou como secretário de Saúde de Maracanaú (2023-2024). Deixou o cargo para se dedicar à disputa da prefeitura de Fortaleza. Entre as propostas, estão: implantação do Hospital do Idoso, equipamento destinado ao tratamento de pessoas idosas na Capital; a criação de um passe livre total para estudantes, que inclui transporte gratuito aos finais de semana e feriados, sem limites de utilização diária.



Além disso, planeja o fim da taxa do lixo e promoção de políticas de educação ambiental e outras ações; armar a guarda municipal; estender o horário de funcionamento de determinados postos de saúde e creches até às 22h; dentre outras propostas elencadas no documento. Evandro Leitão Evandro Sá Barreto Leitão é um político cearense que atua em seu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual do Ceará, cargo que ocupa desde 2015. Atualmente, é presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2023-2024. Entre as propostas, a legenda destaca pontos como a criação de "Conselhos Populares" nas áreas de Educação, Saúde, Transportes, Habitação, Meio Ambiente, Cultura, Esportes, etc; com representantes eleitos em cada bairro e distrito, para promover conscientização política e a participação direta.

Além disso, o programa levanta pontos como a garantia de transporte gratuito para idosos, pessoas com deficiência, estudantes e desempregados e o aumento de ações de inteligência, como "fiscalização administrativa dos estabelecimentos comerciais para impedir que o dinheiro do crime circule". George Lima George Lima adentrou na política em 2018, segundo informado no portal oficial da Assembleia Legislativa, “pela sua forte vocação de relacionamento com as pessoas”. Concorreu a deputado estadual, mas ficou na suplência do Partido Verde, obtendo 8.375 votos. Hoje o PV integra uma federação com o PT e o PCdoB. Assumiu compromissos de gestão prometendo enxugar a máquina pública, com redução pela metade do número de secretarias.