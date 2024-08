Wagner diz ver solidez em pesquisas e proteja "trabalho dobrado" para manter liderança

Capitão Wagner (União Brasil) em panfletagem no Lago do Jacarey Crédito: Isabelle Maciel/O POVO

Sobre o horário eleitoral, que se inicia em 30 de agosto, e a diferença do tempo de tela entre ele, Evandro Leitão (PT) e os outros candidatos, Wagner destacou a preocupação com o conteúdo e não com a duração das propagandas. O candidato petista tem cinco minutos, enquanto o restante está na casa de um minuto. “Lógico que ter mais tempo para apresentar a mensagem é importante. (...) Estamos muito focados no que a gente quer falar para a população, de como queremos apresentar as nossas propostas e um minuto e quinze vai ser utilizado para falar dos problemas, mas sempre focado nas soluções. Se a gente conseguir transmitir esse sentimento para a população, não adianta (o adversário) ter cinco ou dez, a nossa que vai se fortalecer mais”, completou. Em relação à liderança no índice de rejeição, o candidato do União Brasil destacou que essa é sua terceira candidatura à Prefeitura da Fortaleza e que “quem é mais conhecido tem mais adesão e, ao mesmo tempo, também rejeição”. Para superar esse cenário, Wagner aposta na campanha de levar paz e alegria para a cidade e pontua o alcance da candidatura em diversos públicos.

“A gente vai trabalhar com o plano de governo que mostra o objetivo maior da campanha, que é levar paz e alegria pra cidade” afirmou. Ele seguiu com uma alfinetada: “Enquanto que tem candidato propondo levar guerra pras comunidades”. “Estamos tendo amplitude do voto, que tá fugindo, inclusive, da questão ideológica e do voto na direita, no centro, na esquerda. A cidade é heterogênea, não dá pra gente governar só para uma parte da população. Com o sentimento de governar para todos, de reunificar a cidade, eu acredito que a gente vai, inclusive, diminuir essa rejeição”, enfatizou. Wagner ainda destacou o desempenho da sua candidatura entre as mulheres e os jovens: “As duas pesquisas mostram uma força muito grande entre as mulheres, que é o maior eleitorado, entre os jovens também, que vão ter muita força na campanha. Estou convicto que a gente tá no caminho certo".