Pesquisa mostra voto das mulheres pendendo a balança em favor de Wagner

Ambos lideram entre os homens, em todas as faixas etárias, de instrução e de renda familiar mensal. É entre as mulheres, no entanto, que a balança pende levemente a favor de Wagner.

O ex-deputado federal aparece com 29% das intenções de voto. Considerando a margem de erro (4 pontos percentuais para mais ou para menos), ele está tecnicamente empatado com José Sarto (PDT), que tem 23%.

Intenção de voto por gênero

O candidato do União Brasil tem 32% da preferência do eleitorado feminino, contra 22% de Sarto. André Fernandes (PL) é citado por 14% das entrevistadas, enquanto Evandro Leitão (PT) figura com 7% e Eduardo Girão (Novo), com 5%.

Entre os homens, o cenário é um pouco mais equilibrado. Wagner, com 26%, e Sarto, 24%, estão na dianteira do eleitorado masculino. Eles são seguidos por Fernandes (17%), Evandro (13%) e Girão (6%).

Intenção de voto por idade