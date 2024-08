Pesquisa Datafolha para prefeito de Fortaleza será divulgada hoje, quinta, 22, no O POVO

Pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024 será divulgada nesta quinta-feira, 22 de agosto (22/8), pelo O POVO . Os números serão divulgados no portal O POVO e nas demais mídias do Grupo a partir de 16 horas.

Como foi a pesquisa anterior do Datafolha em Fortaleza?

A pesquisa Datafolha anterior em Fortaleza foi realizada entre 24 e 26 de junho. Capitão Wagner (União Brasil) liderava, com 32%. José Sarto (PDT) tinha 19%, André Fernandes (PL) estava com 14%, Evandro Leitão (PT) com 8% e Eduardo Girão (Novo), 7%. Técio Nunes (Psol) aparecia com 1%.

A pesquisa não incluia Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e Zé Batista (PSTU), que se lançaram após o registro.