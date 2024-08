Datafolha mostra qual candidato a prefeito de Fortaleza tem eleitor com mais vontade de votar

Entre os eleitores do candidato do União Brasil, 59% o avaliam como o ideal e 39% por não ter opção melhor.

A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024.

Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado. A checagem cobriu, no mínimo, 20% do material de cada entrevistador.

É a primeira pesquisa Datafolha após o início oficial da campanha eleitoral e antes do debate entre os candidatos que O POVO promove na próxima terça-feira, 27, às 19 horas.

Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, Capitão Wagner (União Brasil) e o prefeito José Sarto (PDT) aparecem na frente em intenções de voto. Wagner tem 29%. Sarto tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados.

André Fernandes aparece com 16%.Evandro Leitãotem 10% e Eduardo Girão, 5%

Veja os números

George Lima não foi citado

Em 24 a 26 de junho, foi incluído o candidato Haroldo Neto (UP), que acabou não concorrendo. Os candidatos Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e George Lima (Solidariedade) foram incluídos em 20 e 21 de agosto.

Como foi a pesquisa anterior do Datafolha em Fortaleza?

A pesquisa Datafolha anterior em Fortaleza foi realizada entre 24 e 26 de junho. Capitão Wagner (União Brasil) liderava, com 32%. José Sarto (PDT) tinha 19%, André Fernandes (PL) estava com 14%, Evandro Leitão (PT) com 8% e Eduardo Girão (Novo), 7%. Técio Nunes (Psol) aparecia com 1%.

A pesquisa não incluia Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e Zé Batista (PSTU), que se lançaram após o registro.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa:

André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista.

Cenário da eleição

O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.

Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão.

Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.

Fecha a lista de candidatos George Lima, do Solidariedade, de centro.