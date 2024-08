Datafolha Fortaleza pesquisa espontânea: André Fernandes 10%, Wagner 9%, Sarto 8% e Evandro 4%

Capitão Wagner, Sarto, André Fernandes, Evandro Leitão e Eduardo Girão, candidatos a prefeito de Fortaleza Crédito: O POVO

A pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo O POVO, mostra números da pesquisa espontânea de intenções de voto. Nesse tipo de levantamento, os entrevistados dizem em quem pretendem votar antes de ser apresentada a ele a lista com o nome dos candidatos. André Fernandes (PL) ganhou 4 pontos desde a pesquisa se junho e apareceu com 10%. Capitão Wagner (União Brasil) ganhou 3 e ficou com 9%. José Sarto (PDT), com 2 a mais em relação a junho, tem 8%. Evandro Leitão (PT) oscilou 1 ponto e foi a 4%. Houve ainda 1% que disseram votar no candidato do PT — no caso, Evandro. A pesquisa é contratada pelo O POVO.

Metodologia A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024.

Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado. A checagem cobriu, no mínimo, 20% do material de cada entrevistador. É a primeira pesquisa Datafolha após o início oficial da campanha eleitoral e antes do debate entre os candidatos que O POVO promove na próxima terça-feira, 27, às 19 horas.

Pesquisa estimulada Na pesquisa estimulada, Capitão Wagner (União Brasil) e o prefeito José Sarto (PDT) aparecem na frente em intenções de voto. Wagner tem 29%. Sarto tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados. André Fernandes aparece com 16%.Evandro Leitãotem 10% e Eduardo Girão, 5% Veja os números Capitão Wagner (União Brasil): 29% (-3)

José Sarto (PDT): 23% (+4)

André Fernandes (PL): 16% (+2)

Evandro Leitão (PT): 10% (+2)

Eduardo Girão (Novo): 5% (-2)

Chico Malta (PCB): 1%

Técio Nunes (Psol): 1% (=)

Zé Batista (PSTU): 1%

George Lima (Solidariedade) não atingiu 1%

Branco/nulo/nenhum: 9% (-5)

Não sabe: 6% (+2) George Lima não foi citado

Em 24 a 26 de junho, foi incluído o candidato Haroldo Neto (UP), que acabou não concorrendo. Os candidatos Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e George Lima (Solidariedade) foram incluídos em 20 e 21 de agosto. Assista