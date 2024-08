Antes e depois: veja o que mudou na aparência dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza

A capital do Ceará tem nove candidatos, todos homens

André Fernandes foi candidato a deputado estadual pela primeira em 2018 no extinto PSL e o mais jovem eleito ao cargo no Brasil. É deputado federal pelo PL desde 2023 e agora disputa à Prefeitura de Fortaleza.

Capitão Wagner tem 15 anos de política e em 2012 foi o deputado estadual mais votado da história de Fortaleza, com 42.655 votos. Desde então já foi deputado federal e Secretário de Saúde de Maracanaú. Foi candidato a prefeitura de Fortaleza duas vezes, esta é a terceira, e ao governo do Ceará uma vez.

Chico Malta concorreu pela primeira vez ao governo do Estado do Ceará em 2022, e disputa o pleito novamente em 2024. Tem 54 anos e é advogado e militante comunista há mais de quatro décadas.

Eduardo Girão é um empresário cearense e já foi presidente do Fortaleza Esporte Clube. Eleito em 2018 a senador pelo Pros, já teve passagem de 2019 a 2023 no Podemos. Em 2024, disputa o cargo de prefeito de Fortaleza pelo Novo.

Eduardo Girão 2024 Crédito: TSE Eduardo Girão 2018 Crédito: TSE

Evandro Leitão (PT) - De 2010 a 2024

Evandro Leitão foi presidente do Ceará Esporte Clube de 2008 a 2015, concorreu pela primeira vez a deputado estadual em 2010, mas não foi eleito. De 2011 a 2013 foi secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, no governo Cid Gomes, e eleito a deputado estadual em 2014 pelo PDT.

No segundo mandato de deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece-CE), após a vitória de José Sarto (PDT) à Prefeitura de Fortaleza em 2020. Em 2023, rompeu com o PDT e filiou-se ao PT. Esta é a sua primeira disputa a um cargo majoritário.

Evandro Leitão 2024 Crédito: TSE Evandro Leitão 2022 Crédito: TSE Evandro Leitão 2018 Crédito: TSE Evandro Leitão 2014 Crédito: TSE Evandro Leitão 2010 Crédito: TSE

George Lima (Solidariedade) - De 2018 a 2024

Na política desde 2018, George Lima disputou o cargo de deputado estadual em 2018 pelo PV, mas acabou na suplência. Em 2019, integrou o governo Camilo Santana, como assessor de Élcio Batista (PSDB), na época titular da Casa Civil.

Em 2021, Lima assumiu como deputado estadual suplente na Alece e em 2024 disputa à prefeitura de Fortaleza pelo Solidariedade.





George Lima 2024 Crédito: TSE George Lima 2018 Crédito: TSE

José Sarto (PDT) - De 2006 a 2024

Na vida política desde 1998, quando foi eleito a vereador de Fortaleza, reeleito em 1992 e na época chegou a assumir a prefeitura da Capital de forma inteira, durante o mandato de Juraci Magalhães. Em 1994 foi eleito deputado estadual e reeleito seis vezes. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará de 2019 a 2020, eleito prefeito de Fortaleza em 2020 pelo PDT e disputa a reeleição ao cargo em 2024.

Apesar da longa vida pública, o site do TSE possui apenas os registros de 2010 em diante.

José Sarto 2024 Crédito: TSE José Sarto 2006 Crédito: TSE José Sarto 2010 Crédito: TSE José Sarto 2018 Crédito: TSE José Sarto 2020 Crédito: TSE Sarto 2014 Crédito: TSE

Zé Batista (PSTU) - De 2020 a 2024

Natural de Iguatu, o político de 50 anos é operário da construção civil, filiado ao partido de esquerda PSTU. Foi candidato pela primeira vez em 2020 a vereador, quando não foi eleito, obtendo apenas 156 votos. Disputou o governo do estado do Ceará em 2020 e tenta o cargo pela segunda vez em 2024.