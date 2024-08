Elmano destaca crescimento de Evandro e Fernandes nas pesquisas: "Me parece lógica de polarização"

Para o petista, pesquisas recentes em Caucaia e Juazeiro do Norte são "animadoras" para os candidatos do PT

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou pesquisas de intenção de voto mais recentes em colégios eleitorais de peso, como Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte e projetou uma polarização entre grupos ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora julgue haver certa “disparidade” nos levantamentos, o governador apontou para o que chamou de “lógica de polarização”.

“A gente tem visto algumas disparidades entre pesquisas. Algumas são distantes e outras tenho dúvidas da efetividade. As pesquisas do O POVO são de institutos com muita credibilidade, sérios; então consideramos como uma referência importante”, pontuou em entrevista a jornalistas do O POVO nesta terça-feira, 20.

Para o petista, pesquisas recentes em Caucaia e Juazeiro do Norte são “animadoras” para os candidatos do PT. Em Juazeiro, Pesquisa AtlasIntel, contratada pela rádio O POVO CBN Cariri, mostra o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) com 54,3% das intenções de voto e Fernando Santana (PT) com 38,1%. Já em Caucaia, o mesmo instituto mostra Waldemir Catanho (PT) com 27,6% das intenções de voto e Coronel Aginaldo (PL) com 27,4%.