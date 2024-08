Juiz deixa Zona Eleitoral de Cuiabá após polêmica sobre contrato de R$ 250 mil para palestras

"Considerando a necessidade imperiosa de assegurar a tranquilidade e a transparência do pleito eleitoral vindouro, especialmente em face do início das propagandas eleitorais nesta data, torna-se imprescindível a celeridade nas decisões judiciais", justificou o magistrado.

Fontes ligadas ao magistrado afirmam que ele solicitou afastamento para evitar desgastes. Em ofício enviado à desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, presidente do TRE, no domingo, 16, Jamilson afirmou que estava pedindo o desligamento da função para evitar o "atraso na prestação jurisdicional".

Ocorre que o projeto foi vendido à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sob o aval do deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil), candidato à prefeitura de Cuiabá.

Jamilson atuava na Justiça Eleitoral desde fevereiro de 2023 e, neste ano, julgaria ações sobre as eleições municipais, incluindo processos envolvendo a candidatura de Eduardo Botelho, que contratou o projeto.

Procurado pelo Estadão, o juiz informou, via assessoria de imprensa, que foi contratado pela Associação Mato Grossense de Cultura, antes do período eleitoral e da assinatura do convênio com a Assembleia Legislativa, para exercer a função de coordenador acadêmico do projeto. Afirmou ainda que não participou das negociações do termo de fomento e que não tomou conhecimento de que seu nome seria citado na proposta enviada pela organização social ao legislativo.