Caucaia: Após indefinição, MDB indica vice de Naumi; escolhida é filha de Tanilo

O partido chegou a lançar Tanilo Menezes como pré-candidato à Prefeitura, sinalizou apoio a Waldemir Catanho (PT) e agora sela aliança com Naumi Amorim (PSD). É a terceira sigla que o ex-prefeito consegue tirar do petista

O MDB definiu a sua posição nas eleições municipais de Caucaia e irá apoiar Naumi Amorim (PSD). O partido também indicará a vice do pré-candidato, sendo escolhida Priscila Menezes, filha do presidente da Câmara Municipal, Dr. Tanilo Menezes. Ela foi vereadora e é presidente do partido no município.

O acordo foi confirmado por lideranças do próprio MDB ao O POVO nesta sexta-feira, 2. O anúncio oficial será feito durante as convenções que ocorrem neste fim de semana. Com isso, o MDB é o terceiro partido que deixa a base de apoio a Waldemir Catanho (PT) e passa ao ex-prefeito Naumi. PMB e Avante também fizeram o movimento.

Naumi, ainda conta com apoio do Podemos, PRD e DC. Com Catanho estão Agir, PCdoB, PV, Psol, Rede, Republicanos e Solidariedade. A oposição lançou um bloco de alianças encabeçado por Emília Pessoa (PSDB) que conta com PDT, PP, União Brasil. Já Coronel Aginaldo (PL) irá de chapa pura.