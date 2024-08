Caucaia: Naumi toma segundo partido de Catanho; Avante passa a apoiar o ex-prefeito

O ex-prefeito de Caucaia e pré-candidato à eleição, Naumi Amorim (PSD), recebeu apoio do Avante, partido que integrava a coligação de Waldemir Catanho (PT) Crédito: Reprodução/Instagram: Naumi Amorim

Naumi Amorim (PSD) anunciou nesta quarta-feira, 31, que o Avante passa a integrar as forças de alianças para a pré-candidatura dele à Prefeitura de Caucaia. A sigla faz parte da base do atual prefeito Vitor Valim (PSB) e estava na coligação partidária de apoio a Waldemir Catanho (PT). Este é o segundo partido que Naumi toma do petista em uma semana. Há uma semana, Naumi anunciou que o PMB também passaria a integrar a sua base, sigla havia demonstrado apoio ao pré-candidato petista. O ex-prefeito também conta com o Podemos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Tenho a alegria de anunciar que recebi o apoio do partido Avante, com o presidente municipal e vereador Dimas Matias ao meu lado! Este apoio reforça ainda mais a minha determinação em trabalhar por quem mais precisa, sempre com humildade, responsabilidade e dedicação. Juntos, vamos lutar por uma cidade melhor, com mais saúde, educação e infraestrutura de qualidade para todos", escreveu Naumi em suas redes sociais.