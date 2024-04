Naumi recusa proposta para a esposa, Érika, ser vice de Catanho em Caucaia

PSD confirma apoio de ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal e ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), reafirmou que a sua pré-candidatura à Prefeitura está "firme e forte" e descartou qualquer possibilidade de não concorrer nas eleições. Ao O POVO, ele destacou que tem o apoio do presidente estadual do PSD, Domingos Filho, e demais nomes da sigla, e rejeitou a possibilidade de Érika Amorim (PSD), sua esposa, ser lançada como vice em outra chapa. Em busca de um nome para compor com Waldemir Catanho (PT), candidato à sucessão do prefeito Vitor Valim (PSB), a base governista desejava e cogitou a ex-deputada estadual Érika Amorim como vice na chapa, segundo apuração do colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Naumi Amorim afirmou que o movimento não faria sentido, pois "tem um nome a zelar", e embora respeite todos os nomes postulantes, é um adversário político de Valim. Acrescentou que hipótese foi levantada por seus opositores para plantar desinformação.