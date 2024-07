Eleições em Caucaia: PMB deixa de apoiar Catanho e se alinha a Naumi

Ao O POVO , Naumi contou que o apoio é um "reconhecimento" da sigla à gestão dele no município. "Tenho certeza que essa decisão do partido foi pautada no trabalho que fizemos e na esperança que Caucaia terá uma cidade melhor nos próximos quatro anos", acrescentou .

"Nesta tarde, dando boas vindas à Lidiane Leite, presidenta estadual do PMB Ceará, que vem junto com seu partido apoiar o projeto por uma Caucaia melhor pra todos", escreveu o ex-deputado nas redes sociais.

Pré-candidato a prefeito de Caucaia pela oposição, o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) anunciou nesta quarta-feira, 24, que o PMB Ceará se alinhou à postulação dele ao Paço Municipal. Anteriormente, no entanto, a sigla estava com o postulante situacionista Waldemir Catanho (PT).

Ela assumiu o PMB Ceará no último dia 15 de julho, conforme consta em outra publicação da presidente estadual. No mês de maio deste ano, no entanto, o perfil oficial da sigla estadual republicou postagem que destinava apoio a Catanho.

A dirigente partidária repostou, por meio de ferramenta com duração de 24 horas, o conteúdo de Naumi, e agradeceu a visita do postulante. "Muita coisa boa estar por vir para a nosso Caucaia", projetou Lidiane.

No segundo maior colégio eleitoral do Ceará, os pré-candidatos de oposição ao governismo buscam formar aliança ainda no primeiro turno. Embora tratativas e diálogos ocorram há algum tempo, nada foi decidido sobre quem encabeçaria a chapa ou mesmo se de fato a união acontecerá.

Quando divulgou evento para anunciar o vereador Vanderlan Alves (Republicanos) como pré-candidato a vice , Catanho tinha o PMB entre os partidos que apoiavam a chapa. O POVO também tentou contato com o petista via ligação telefônica, WhatsApp e assessoria de comunicação, que informou que ele não se manifestará sobre o assunto.

A assessoria de comunicação do PMB Ceará disse ao O POVO que a "decisão tomada pelo novo diretório estadual reflete a convicção de que Naumi é o nome mais preparado para cuidar do município de Caucaia". A nota também informa que, em Fortaleza, o partido endossa a pré-candidatura à reeleição do prefeito José Sarto (PDT), considerando-o "mais preparado para a corrida eleitoral".

"Nosso partido valoriza quem precisa ter voz e vez, e é por isso que estamos firmes e, cada vez mais fortes, para irmos longe. PMB - Partido da Mulher Brasileira é um partido para todos, na esperança de dias melhores, estamos com o pré-candidato a prefeito de Caucaia, Waldemir Catanho", consta em trecho do compartilhamento da época.

Comanda no Ceará pelo deputado federal Eunício Oliveira, a sigla lançou o presidente da Câmara Municipal de Caucaia, Dr. Tanilo Menezes como pré-candidato antes do anúncio da postulação de Catanho. Houve especulação de que PT-MDB formariam chapa na cidade.

Na oficialização de Vanderlan, Catanho explicou que ainda conversava com a sigla. "Tivemos conversas com Eunício Oliveria, com o deputado Danniel Oliveira, com o próprio vereador Dr. Tanilo e com a presidente do diretório municipal, que é a filha dele, e até aonde a gente tem conversado, eles estão fechados com a gente", disse na época.

Já o MDB tem entre as tratativas manter a pré-candidatura de Tanilo, lançar o ex-prefeito Washington Góis ou apoiar Catanho. A informação foi dada ao O POVO no dia 12 deste julho pelo presidente do diretório municipal do MDB em Fortaleza, deputado estadual Danniel Oliveira.