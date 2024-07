Aginaldo diz que Carla Zambelli "será a melhor primeira-dama que Caucaia já teve"

A deputada federal é esposa do candidato à Prefeitura e afirmou que irá trabalhar para a equipe social contra a corrupção em Caucaia

Coronel Aginaldo (PL), lançado oficialmente como candidato à Prefeitura de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará e distante 16,06 km de Fortaleza, afirmou que Carla Zambelli (PL), esposa dele, será a melhor primeira-dama da história do município.

Na convenção partidária do domingo, 28, Aginaldo exaltou a deputada federal bolsonarista, citando "perseguição política", mas destacando que ela é "totalmente desprovida de medos" e tem a verdade ao seu lado. Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) incluiu Zambelli no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado.

"Essa mulher tem demonstrado ao Brasil todo, e até para o mundo, a sua garra, o seu excesso de coragem. Ela que é totalmente desprovida de medos. E que vem nesses últimos meses e últimos anos sofrendo perseguição política terrível, fulminante", disse.