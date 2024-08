Legislativos voltam com Evandro em Assembleia ainda improvisada, Sarto e protesto na Câmara

As casas legislativas reabre os trabalhos no semestre eleitoral

As casas legislativas retornam ao trabalho no semestre de eleições nesta quinta-feira, 1º, após o período de recesso. Candidatos a prefeito de Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), participam das sessões.

No Legislativo estadual, a sessão ocorre em formato híbrido — presencial e remoto — de forma improvisada no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, no 6º andar do Anexo II, em função do incêndio que atingiu o Plenário 13 de Maio em 20 de junho.



A maioria dos vereadores concorrerá à reeleição. Na Assembleia, há nove deputados candidatos nas eleições municipais.

Ao discursar, Sarto fez balanço da gestão e voltou a criticar a atuação do governo Elmano de Freitas (PT) na segurança pública. A gestão do Estado, conforme o prefeito, é "parte do problema".