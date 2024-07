Alece inicia reforma no Plenário 13 de Maio após incêndio; veja imagens

Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) inicia reforma no Plenário 13 de Maio após incêndio Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) iniciou na última segunda-feira, 1º de julho, a obra de reconstrução do Plenário 13 de Maio, após o incêndio que atingiu o prédio há duas semanas. O entorno do local está fechado por tapumes entre as grades e a entrada no anexo principal interditada. Evandro Leitão (PT), presidente da Casa, afirmou nesta quarta-feira, 3, que é preciso paciência. No entanto, ele mencionou prazo de dois a três meses para completar a obra do Plenário e já voltar a ser reativado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Iniciou-se a recuperação do plenário e agora nós temos que ter um pouquinho de paciência. Nós temos aí um prazo de aproximadamente 60 a 90 dias para que a gente possa entregar o plenário de volta para os deputados e deputadas executarem da melhor maneiras os seus trabalhos", disse.