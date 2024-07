Pré-campanha afunila disputas e 9 deputados seguem como postulantes a prefeituras cearenses

É COMUM que deputados estaduais disputem eleições municipais Crédito: FÁBIO LIMA

É comum que deputados estaduais sejam candidatos nas eleições para prefeituras dos municípios onde têm bases eleitorais. A preço de hoje, nove parlamentares da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) ainda colocam seus nomes como pré-candidatos. Uma redução dos números do início do ano, quando mais parlamentares tentavam se viabilizar dentro de seus partidos e na política local. A Alece conta com 46 deputados titulares e outros nove suplentes. Desse total de 55 parlamentares, nove seguem com suas pré-campanhas. As investidas se concentram nos maiores colégios eleitorais ou onde os parlamentares já são conhecidos: Fortaleza, Caucaia, Sobral, Maracanaú, Maranguape, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Orós.

Em Fortaleza, o caso tem destaque com o presidente da Alece sendo pré-candidato pelo PT. Evandro Leitão migrou para a sigla já sendo cotado para entrar na disputa eleitoral e bateu outros nomes que também tentavam a vaga. A corrida interna do PT contava com outros dois deputados estaduais: Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio. Da bancada federal, Luizianne Lins também era figura no imbróglio. Em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Estado, o PSDB aposta suas fichas em Emília Pessoa que tem histórico no município como vereadora e secretária.