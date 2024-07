Elmano cita dilema no Interior: "Temos disputas na base, minha missão é mantê-la unida"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) disse, nesta quarta-feira, 31, que enfrenta um "dilema" nas eleições deste ano, em municípios onde aliados do Governo estão em lados opostos. Segundo o titular, a missão dele é “manter a base unida”, enquanto cumpre compromissos feitos no pleito de 2022 , que o elegeu.

Segundo o mandatário, isso será conversado com lideranças aliadas dos demais partidos e do próprio PT. Ele citou nomes como o do senador Cid Gomes e de Eudoro Santana, ambos do PSB, do deputado federal, Eunício Oliveira, do MDB, do secretário Zezinho Albuquerque, do PP, além do ministro Camilo Santana (PT).

No entanto, há municípios em que esta base está em lados opostos. Por exemplo, em Aracati, Bismarck Maia (Podemos) concorre contra Caetano Neto, apoiado por Zé Airton Cirilo (PT). Em Iguatu, Ilo Neto (PT) concorre contra Sá Vilarouca (PSB), candidato de Cid Gomes (PSB).