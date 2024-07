Petista defende Evandro de críticas de coordenador de Wagner: "Eles não entendem de democracia"

"Parece deboche, o bolsonarista que comanda a campanha do Capitão Wagner, atacar nosso candidato do PT, Evandro, e ainda falando em democracia", apontou Guilherme, que é coodenador-executivo do programa de governo na campanha de Evandro.

"Quanto ao Evandro, acho que ele ficou sem identidade. Porque todo mundo sabe que o Evandro não é petista. Ele não está conseguindo nem mobilizar os próprios petistas. Há um descrédito muito grande de confiança na identidade própria do Evandro", disse Danilo na manhã desta terça-feira, 30, em entrevista à Rádio O POVO CBN.

O aliado de Wagner também criticou a escolha de Gabriella Aguiar (PSD) como vice do PT. “Está resgatando o que existe de mais atrasado na política cearense, que são as oligarquias rurais. A vice do Evandro, o que representa? Uma oligarquia rural lá de Tauá. Está tentando ressuscitar um modelo que Fortaleza já superou há muito tempo”, afirmou.

Danilo também alfinetou Evandro, enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece),no período de pré-campanha e lembrou da disputa interna do petista com a ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Os dois foram até às últimas instâncias do Encontro Municipal, que findou com Evandro sendo o pré-candidato escolhido.