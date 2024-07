Eudoro diz que PSB não impôs vice a Evandro e crê em 2° turno contra Sarto

Presidente do PSB Ceará e pai do ministro Camilo Santana (Educação), Eudoro disse que o partido está à disposição, mas apoiará nome que arco de alianças entender somar mais

Eudoro, que também é pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), projetou ainda um 2° turno entre Leitão e o atual prefeito e pré-candidato à reeleição José Sarto (PDT). As declarações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 26.

Presidente do PSB Ceará, o ex-deputado estadual Eudoro Santana comentou o cenário político na Capital e disse que o PSB não impôs condições na disputa pela vice na chapa do pré-candidato Evandro Leitão (PT), vaga que a sigla disputa com o PSD do ex-vice-governador Domingos Filho.

“Nós nunca procuramos disputar, nunca impusemos nem o nome dela (Luisa Cela) nem outro. Achamos que o vice é uma decisão do conjunto dos partidos e, fundamentalmente, do candidato. Nenhuma coligação vai escolher um vice que não seja do agrado do candidato. Nós temos nome, estamos à disposição, mas isso não é imposição. Nossa preocupação é ganhar a eleição em Fortaleza e a coligação deve escolher o nome que some mais e ajude mais”, pontuou.

O dirigente partidário reforçou que o senador Cid Gomes (PSB), uma das principais lideranças da legenda, compactua com a ideia de diálogo entre aliados para chegar a um nome para a indicação.