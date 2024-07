Presidente do PDT Ceará projeta que vice de Sarto continua com Élcio

Tucano já sinalizou que há compromisso do PDT em formar chapa com PSDB

Em entrevista realizada nesta terça-feira, 23, após participação no programa Debates do POVO , ele foi questionado sobre o nome da vereadora Cláudia Gomes (PSDB) para ser vice de Sarto.

O presidente da comissão provisória do PDT Ceará , ex-senador Flávio Torres projeta que o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), continuará a formar chapa com o pré-candidato à reeleição José Sarto (PDT). Ao O POVO , ele calculou o peso do nome do tucano, dentro do PSDB, como favorito para ocupar a vaga de vice na disputa pelo Executivo municipal.

"Eu não participo dessa [decisão], não é uma coisa que vai ser votada. Eu acho que é uma coisa muito do Sarto. O cara é pré-candidato a prefeito e ele tem direito de escolher o seu vice. Ele tem o direito de arrastar as conversações até o ponto em que ele achar que deva", finalizou o ex-senador.

Apesar do comentário, o dirigente partidário ponderou não estar a par das tratativas e deixou para o prefeito a responsabilidade de escolher com quem o PDT deve formar chapa em Fortaleza.

"A gente tem que pensar em partidos, porque o vice não é o vice, não é uma vereadora que vai ser vice do Sarto. O partido mais importante que está aliado ao PDT, que talvez não seja nem o partido mais importante, mas a liderança mais importante, que é a do ex-governador Tasso Jereissati , é a pessoa que é a liderança maior que está junto desse processo. Então, eu acho que acaba ficando com o PSDB e, no PSDB, a liderança maior é o Élcio", disse Torres.

Além de vice-prefeito, Élcio é presidente estadual do PSDB Ceará. No início deste mês de julho, ele confirmou que o posto de vice na chapa de Sarto será ocupado por um tucano, diante do compromisso do pedetista com Tasso.

"Hoje existe um projeto que une o PDT e o PSDB no Estado do Ceará, une o Ciro (Gomes, ex-ministro e filiado ao PDT) e o Tasso. Esse projeto tá sendo construído nos últimos dois anos depois da eleição do Roberto Cláudio, para que a gente possa apresentar à população do nosso Estado em 2026 uma proposta, um programa, forte de mudança no Estado do Ceará", disse Élcio na época.

Torres diz que ainda há possibilidade de PDT-PT formarem chapa no Crato

Também questionado sobre a situação no Crato, onde o PDT tenta compor com a chapa encabeçada pelo petista André Barreto, Torres contou que pode haver "surpresas".

Por lá, o diretório municipal do PT aprovou o nome do vereador Pedro Lobo (PT) como postulante a vice na candidatura apoiada pelo atual prefeito Zé Ailton Brasil (PT). A chamada "chapa pura", no entanto, entra em discordância com intenções do PDT, que já expressou querer compor com o PT na cidade distante 538,53 km de Fortaleza.

"Colocaram um nome, mas faz tempo, já tem duas ou três semanas, mas essa história ainda está rolando, pelo que eu sei. Não se surpreenda se isso ainda der certo", diz Torres. Questionado, então, se ainda há possibilidade de união PDT-PT no município, ele ponderou: "Eu ouvi que sim. Eu não sei se é boato ou se é uma coisa certa. Agora, que o PDT apoie o André Barreto com a chapa pura do PT, não vai apoiar".

Para o dirigente pedetista, "essa busca do PT por hegemonia é uma doença nacional". "O PT é um partido hegemônico. Ele não confia em ninguém. Tudo com eles é certo. Isso é uma doença da nascença. Isso é um pecado capital do PT desde que ele começou, é assim", finalizou Torres.