Zezinho irá para PP, quer concorrer ao governo pela base, descarta vice e defende correções

Antigo aliado do grupo Ferreira Gomes, Zezinho Albuquerque deixará o PDT, mas não romperá. Ele quer ser candidato a governador, mas como nome escolhido pela base aliada. Para ele, o ciclo que se iniciou com Cid e foi sequenciado com Camilo é exitoso, mas necessita de correções. Candidatura a vice-governador não interessa

O deputado estadual Zezinho Albuquerque está indo para o PP, legenda da qual já era líder de modo informal, por meio do filho e deputado federal AJ Albuquerque (PP). Ele deve fazer pronunciamento quarta-feira, 16, na Assembleia Legislativa, para anunciar a mudança.

""Já conversei com Cid Gomes, meu líder, meu chefe, tudo organizadozinho"" Zezinho Albuquerque, deputado estadual

O parlamentar disse ao O POVO que assina a ficha de filiação na próxima semana. O projeto de candidatura ao Governo do Ceará se mantém, afirmou, desde que por dentro da aliança de partidos que está no poder, liderada pelo governador Camilo Santana (PT) e pelo senador Cid Gomes (PDT). As intenções de trocar de partido e ser candidato a governador haviam sido manifestadas por ele desde janeiro, em entrevista ao Jogo Político, no O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Cada um tem uma qualidade diferenciada", diz Lupi sobre pré-candidatos do PDT no Ceará

Para Zezinho, o ciclo que se iniciou com Cid e foi sequenciado com Camilo é exitoso, mas necessita de correções. Questionado sobre quais seriam, respondeu que aprofundará a ideia futuramente com base nas opiniões que tem colhido pelo Interior e que começará a reunir em Fortaleza.

"Coloquei meu nome à disposição do povo do Estado do Ceará. Estou trabalhando para colocar meu nome sem nenhum problema. Já conversei com Cid Gomes, meu líder, meu chefe, tudo organizadozinho", ele afirmou.

Atualmente, PT governa o Estado e PDT tem a vice. As negociações em curso apontam que o governador Camilo Santana (PT) deverá disputar o Senado. Para isso, precisa renunciar até 2 de abril, deixando no cargo a vice-governadora Izolda Cela (PDT). O entendimento na base aliada, apesar de resistências no PT, é de que o PDT, como maior partido, indicará quem concorrerá ao governo do Estado.

Desde o ano passado, o PDT trabalha com quatro nomes como opções: Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado federal Mauro Filho, o ex-prefeito Roberto Cláudio, além de Izolda. Na entrevista ao Jogo Político, Zezinho já demonstrava se ressentir de não ter sido lembrado — ao que Cid Gomes respondeu que ele poderia ter se colocado.

Zezinho diz não querer ver o PP inserido nas conversas sobre a vaga de vice na chapa que deve ser liderada pelo PDT. "Quando você começa a falar de uma vice, não existe a candidatura. Estou colocando meu nome, estou andando os municípios. A gente está vendo ai", respondeu.

Até o fim do ano passado, Zezinho Albuquerque era secretário das Cidades do governo Camilo Santana.

Tags