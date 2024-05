Jacques Albuquerque, ex-prefeito de Massapê e irmão de Zezinho, morre ao 72 anos

O ex-prefeito de Massapê, Jacques Albuquerque Crédito: Reprodução/Instagram: Jacques Albuquerque

Aline, que disputou e venceu às eleições municipais pela Prefeitura de Massapê contra o seu tio Jacques em 2020, manifestou-se com "imenso pesar" sobre o falecimento do ex-gestor. Ela afirmou que irá decretar três dias de luto oficial no município. "João Jacques dedicou sua vida ao serviço público, sendo prefeito de Massapê por duas gestões. Seu falecimento é uma grande perda para todos nós (...) Descanse em paz, tio Jacques Albuquerque", declarou a prefeita pelas suas redes sociais. Zezinho Albuquerque, rompido politicamente com Jacques, lamentou o falecimento do "meu querido irmão". O secretário estadual disse que a morte do seu familiar representa uma "perda irreparável".

"É com profundo pesar que informo o falecimento do meu querido irmão, ex-prefeito de Massapê, João Jacques Carneiro Albuquerque (...) Seu falecimento representa uma perda irreparável para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo", disse Zezinho. Histórico de disputa entre irmãos no Massapê Embora a família Albuquerque seja bastante influente em Massapê e também no Ceará, acumula conflitos familiares, inclusive com rompimento entre irmãos. Foi assim com Jacques e Zezinho. Em 2017, quando Jacques era prefeito e Zezinho presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o gestor municipal acusou o deputado de articular um pedido de cassação de sua chapa na eleição municipal do ano de 2016. Na eleição daquele ano, Jacques concorreu contra AJ, filho de Zezinho e seu sobrinho, vencendo a disputa eleitoral. Já em 2020 ele tentou a reeleição, mas desta vez perdeu para Aline, também filha do seu irmão. Em 2023 os irmãos AJ e Aline também romperam politicamente em Massapê. O embate familiar veio a público após um vídeo do deputado federal criticando a irmã, ao lado de Luiz Carlos (PP), o vice-prefeito, ser veiculado nas redes sociais. AJ chegou a dizer que a gestão da prefeita "não é boa". O desentendimento teria sido motivado por um suposto cancelamento da cessão de um veículo utilizado pelo vice-prefeito para levar populares para atendimento médico em outras cidades. Para pôr fim à discussão, AJ foi à cidade dar um carro de presente ao hoje adversário de Aline.